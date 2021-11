Diaporama Camila Cabello et Shawn Mendes : Rupture surprise après 2 ans d'amour

Camila Cabello et Shawn Mendes : Rupture surprise après 2 ans d'amour

Shawn Mendes et Camila Cabello - Première de "Cendrillon" à Miami.

Camilla Cabello et Shawn Mendes annoncent leur rupture sur Instagram. Le 18 novembre 2021.

Camilla Cabelo et Shawn Mendes sur Instagram. Le 3 juillet 2021.

Shawn Mendes et sa compagne Camila Cabello arrivent à une after party après la soirée du Met Gala (Met Ball) à New York, le 13 septembre 2021.