Rebel Wilson au régime, la métamorphose physique continue !

À cause de la pandémie du coronavirus, Rebel Wilson a célébré ses 40 ans un peu seule à la maison. Depuis des mois, déjà, elle hésitait à se lancer dans l'aventure du sport et des régimes, ayant peur du jugement des gens. "Ils me diront 'Ne fais pas ça !', expliquait-elle. Mais je me dis quand même, pourquoi pas ?'" L'actrice américaine s'est toujours amusée du fait qu'elle ne correspondait pas aux critères hollywoodiens. Sa silhouette résultait d'un déséquilibre hormonal... mais aussi du fait que son allure était considérée comme étant plus comique avec quelques kilos supplémentaires. "Je me rappelle très distinctement avoir pensé : 'Comment est-ce que je pourrais être plus drôle ? Peut-être si j'étais un peu plus ronde...', a-t-elle un jour révélé. Et tout à coup, je l'ai été, et j'ai joué dans des comédies." Difficile de savoir s'il vaut mieux en rire ou en pleurer...