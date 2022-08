Romain Sardou complice avec sa compagne à Ramatuelle, un été sous le signe de l'amour

Décidément, au Festival de Ramatuelle, Romain Sardou s'y sent bien. Le fils du célèbre interprète de La java de broadway, Je vais t'aimer ou encore En chantant, présent à l'événement depuis le début et jusqu'à sa clôture demain, s'est une fois de plus montré très complice en compagnie de sa chère et tendre Kym Thiriot au théâtre de Verdure ce mercredi 10 août, à l'occasion de la présentation de la pièce L'école des femmes de Molière. Une oeuvre mise en scène par Francis Perrin, également acteur aux côtés de sa famille, à savoir sa femme Gersende ainsi que ses enfants Louis et Clarisse. Une prestation époustouflante, à laquelle a également assisté Emmanuelle Galabru (la fille du célèbre acteur) et sa fille. Cette dernière jouera ce soir dans Un visiteur inattendu d'Agatha Christie, pièce mise en scène par Frédérique Lazarini, dans laquelle joue également Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider.

Des apparitions rares du couple

Mais voir Romain Sardou ici, cela n'a rien d'étonnant. Très fidèle à ce Festival, il apprécie beaucoup Jacqueline Franjou (créatrice et organisatrice de l'événement depuis août 1985) et Michel Boujenah (directeur artistique). Il est également un habitué de la région, notamment du village. Écrivain reconnu, il participait récemment à une séance de dédicaces le 4 août dernier au Café de l'Ormeau, toujours à Ramatuelle. Une deuxième séance est prévue pour aujourd'hui.

En revanche, ses apparitions publiques aux côtés de sa dulcinée, comme dimanche dernier, se font plutôt rares. Le couple est habituellement très discret, ce qui ne les empêche pas d'afficher leur amour devant les caméras lorsque l'occasion se présente. Cela fait plusieurs années désormais qu'ils vivent main dans la main. Sa chérie une véritable touche à tout puisqu'elle est professeure de yoga, championne d'équitation, chanteuse et youtubeuse. Sans oublier ses apparitions à la télévision, que ce soit dans Cherif ou Comissaire Magellan.

Pour rappel, avant de trouver sa moitié, Romain Sardou a vécu une idylle avec Francesca Gobbi, la mère de ses trois enfants : Aliénor (14 ans), Gabriel (11 ans) et Victor-Scott (9 ans), avant de finalement s'en séparer au printemps 2019. Depuis, il nage dans le bonheur avec sa nouvelle compagne.