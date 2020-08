Romain Sardou : Tendre moment de partage avec sa chérie Kym Thiriot à Ramatuelle

L'amour a brillé sous les étoiles deux soirs consécutifs. Les 20 et 21 août 2020, Ramatuelle a à nouveau été terre de culture et de beauté. Sur la plage de l'hôtel Tahiti à Pampelonne, située en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une foule in love du septième art s'est réunie pour assister à des séances de cinéma en plein air. Un évènement dont l'idée a germé pendant le confinement, qui n'aurait été annulé pour rien au monde. La destination idéale pour Romain Sardou, qui rêvait de prendre un peu de bon temps avec sa douce, sa chère et tendre Kym Thiriot.

Le binôme a retrouvé avec une joie folle Jacqueline Franjou et l'agent d'acteurs Dominique Segall, organisateurs de l'évènement à la tête du légendaire festival de Ramatuelle. Le contexte sanitaire se prêtait plutôt bien aux séances visionnées depuis une voiture ou sur des transats avec port du masque obligatoire au moindre déplacement. Un écran d'environ quatorze mètres de large a donc été installé pour les cinéphiles avec l'aide des cinémas et de la municipalité de Saint-Tropez. L'écran tournait le dos à la mer, une fréquence radio spécifique permettait de recevoir le son des films projetés directement dans les haut-parleurs des véhicules. Jeudi soir c'était le film Mon Cousin projeté en avant premiere avec Vincent Lindon et François Damien, et Coda l'adaptation américaine de la famille Bélier était projeté vendredi.

Retrouver l'amour m'a permis de retourner à l'essentiel. Je lui dois cela

Divorcé de Francesca Gobbi - la mère de ses trois enfants, Aliénor, Gabriel et Victor-Scott - en avril 2019, Romain Sardou a retrouvé chaussure à son pied en la personne de Kym Thiriot. "Les plus belles histoires d'amour, on ne les voit pas arriver, expliquait-il à Ici Paris. Au moment où vous pensez que tout s'arrête et que vous allez vous retrouver seul, vous tombez sur l'être parfait. C'est très troublant. Retrouver l'amour m'a permis de retourner à l'essentiel. Je lui dois cela." Âgée de 35 ans, Kym Thiriot est professeure de yoga, chanteuse, youtubeuse et actrice. Pas étonnant, donc, qu'elle s'intéresse au cinéma en plein air !

Jacqueline Franjou et Dominique Segall les organisateurs de ce " Ciné Drive-in" avec Félicia boss de l'hôtel Tahiti et de sa plage étaient enchantés du résultat qui a fait revenir le cinéma à Ramatuelle, 30 ans après...

Malheureusement, le troisième soir prévu a dû être annulé en raison d'intempéries.

Rendez-vous l'année prochaine !