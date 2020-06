Romain Sardou fou amoureux de la jeune Kym : "L'être parfait"

Jeudi 11 juin 2020, on découvre une nouvelle interview de Romain Sardou accordée à Paris Match, dans le cadre de la promotion de son douzième livre Un homme averti ne vaut rien (ed. XO). Il dédie d'ailleurs ce nouvel ouvrage à Kym Thiriot, sa nouvelle compagne, actrice et professeure de yoga. L'occasion pour le fils de Michel Sardou d'en dire un peu plus sur celle qui fait battre son coeur.

"Sans Kym, effectivement, cette histoire d'amour romanesque n'aurait pas existé. Nous sommes ensemble depuis deux ans. Je suis redevenu un auteur amoureux. Je lui ai dédié ce livre parce qu'elle a été à mes côtés pendant toute l'écriture. Il y a son regard, des pans de notre histoire, la passion, la flamme, beaucoup de choses que j'ai pu lui dire ou entendre d'elle", confie tendrement Romain Sardou, à Paris Match.

Romain Sardou l'avoue, il a rencontré Kym Thiriot par "pur hasard". "Les plus belles histoires d'amour, on ne les voit pas arriver. Au moment où vous pensez que tout s'arrête et que vous allez vous retrouver seul, vous tombez sur l'être parfait. C'est très troublant. Retrouver l'amour m'a permis de retourner à l'essentiel. Je lui dois cela", se réjouit l'auteur de 46 ans, venant confirmer les informations d'Ici Paris.

En avril 2019, le magazine était annoncé que Romain Sardou avait divorcé de la mère de ses trois enfants, Francesca Gobbi, avec qui il était marié depuis 1999. Ensemble, ils sont les parents de trois enfants : Aliénor, Gabriel et Victor-Scott.

Âgée de 35 ans, Kym Thiriot a fait des apparitions dans la saison 2 de Cherif (France 2) et dans un épisode de Commissaire Magellan. Formée au cours Florent, cette passionnée d'équitation est désormais prof de yoga, chanteuse, youtubeuse, mais également végétarienne depuis la naissance.

