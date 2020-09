Alain Delon : Tendre message pour Romy Schneider à la veille de son anniversaire

Avec un peu d'avance, Alain Delon a tenu à souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui occupe encore une place de choix dans son coeur : Romy Schneider, disparue le 29 mai 1982 à l'âge de 43 ans. Le 23 septembre 2020, l'actrice allemande aurait soufflé ses 82 bougies. À la veille de cet anniversaire manqué, celui qui a partagé sa vie durant près de cinq ans lui a adressé un tendre message...

"Demain, Romy Schneider aurait eu 82 ans. Une étoile ne s'éteint jamais. On va t'aimer toujours. Merci. Alain Delon." Un message relayé par le journaliste de l'AFP Jean-François Guyot sur son compte Twitter ce mardi 22 septembre 2020. Déjà en 2018, à l'occasion des 80 ans de l'actrice de légende, Alain Delon avait honoré sa mémoire le temps d'un sobre message paru dans l'édition du week-end du Figaro : "Rosemarie Albach-Retty dite Romy Schneider aurait eu 80 ans aujourd'hui, ce dimanche 23 septembre. Que ceux et celles qui l'ont aimée et l'aiment encore aient une pensée pour elle. Merci. Alain Delon." L'acteur fêtera quant à lui ses 85 ans le 8 novembre prochain.