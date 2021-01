Alain Delon tout sourire : photo avec son ex-femme Nathalie, Anthony et Anouchka rassurants

Il reste comme avant

Le jour de ses 85 ans justement, Alain Delon avait surpris ses fans en acceptant un appel impromptu de l'animateur d'RTL Vincent Perrot. Spontanément, le Samouraï avait alors donné de ses nouvelles : "Ça va, ça va, il pourrait faire plus beau, mais ça va. Je me porte comme on peut se porter à 85 ans. Y a des hauts et des bas mais ça va", avait-il répondu. L'acteur avait également confié "détester" être confiné : "Ça me rend malade. Je n'ai pas le droit de sortir... (...) Dans quelle époque on vit ! Excusez-moi de vous rappeler Vincent que j'ai fait la guerre et je n'ai jamais connu ça."

Déjà en septembre dernier, auprès de Paris Match, Anthony Delon avait expliqué que son père avait "régressé" durant son premier confinement passé dans le Loiret : "Mon père n'a plus voulu personne chez lui pendant le confinement. Son kiné ne venait plus trois fois par semaine, il a perdu quatre mois dans sa rééducation, alors qu'il était sur la pente ascendante, avait déclaré l'aîné du clan Delon. Après un AVC comme le sien, il faut un an et demi pour se rétablir. Il a régressé, mais ça va mieux, il se retape." Pour ce qui est du moral, la réponse était sans appel : "S'il est sombre ? C'est un pléonasme ! Il reste comme avant."