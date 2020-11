Alain Delon, 85 ans, révèle son "rêve avant de partir..."

Alain Delon vient de fêter ses 85 printemps et le monstre sacré du cinéma français a offert un magnifique cadeau aux auditeurs de RTL dimanche 8 novembre 2020, jour de son anniversaire.

L'équipe de RTL Pop Ciné, emmenée par Vincent Perrot, a appelé Alain Delon en pleine émission, sans vraiment avoir l'espoir qu'il ne décroche, et pourtant il l'a fait depuis sa résidence de Douchy, réveillé alors qu'il s'était assoupi. Résultat de cet appel inespéré à l'improviste, une discussion de plus de 7 minutes au cours de laquelle l'acteur a montré qu'il se porte bien, après son AVC survenu en juin 2019. "Ça va, ça va, il pourrait faire plus beau, mais ça va, a-t-il démarré cet entretien téléphonique. Je me porte comme on peut se porter à 85 ans. Y a des hauts et des bas mais ça va."

Un anniversaire qui "tombe mal"

A la question de savoir s'il avait prévu quelque chose pour son anniversaire, Alain Delon s'est dit "bouleversé" parce que ses 85 ans coïncident avec la mort du général de Gaulle, survenue le 9 novembre 1970. A l'occasion des 50 ans du décès de ce dernier, France 2 propose d'ailleurs une mini-série évènement qui se poursuit ce soir. "Ça tombe mal", a ajouté Alain Delon.

Ce nouvel anniversaire est forcément l'occasion pour le grand acteur de replonger dans ses nombreux souvenirs et repenser à celles qui l'ont accompagné dans sa vie amoureuse et qui ne sont malheureusement plus là. Romy Schneider, Mireille Darc, avec qui il a été en couple durant quinze ans, et avec qui il est toujours resté ami.

Dans quelle époque on vit !

Vincent Perrot a ensuite voulu savoir de quoi est fait le quotidien d'Alain Delon : "En ce moment, je ne fais vraiment pas grand chose. Mais quand il y a un film, je le regarde,, ça dépend lequel. Aujourd'hui y a Deux hommes dans la ville, je vais le regarder." Ce film "à la fin terrible", sorti en 1973 et proposé hier par France 3, n'a pas été choisi au hasard par Alain Delon puisqu'il partage l'affiche avec un certain Jean Gabin.

Confiné, comme tous les Français, Alain Delon a avoué "détesté ce mot, cette ambiance." "Ça me rend malade. Je n'ai pas le droit de sortir... (...) Dans quelle époque on vit ! Excusez-moi de vous rappeler Vincent que j'ai fait la guerre et je n'ai jamais connu ça", a déploré le père d'Anouchka Delon. Fort heureusement, deux chiens égayent son quotidien.

Bien évidemment, impossible de ne pas parler cinéma avec Alain Delon. L'acteur a révélé son "rêve avant de partir" : tourner avec une femme, "qu'elle s'appelle Lisa Azuelos, Maïwenn ..." "J'ai envie, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Me mettre au service d'une femme et je pense que ça m'irait très très bien", a-t-il ajouté. La perche est lancée !