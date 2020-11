Alain Delon et Mireille Darc : 15 ans d'amour et une amitié à vie

Alain Delon fête ses 85 ans, une longue et belle existence faite de nombreuses histoires d'amour. Toutes ne se sont pas bien terminées mais celle avec Mireille Darc ne fait partie de celles-là. L'actrice décédée en 2017 à l'âge de 79 ans aurait pourtant eu toutes les raisons de lui en vouloir puisqu'il l'a quittée pour une autre femme au début des années 80 : Anne Parillaud, rencontrée sur le tournage de Pour la peau d'un flic.

Dans son hors-série du 6 novembre 2020, France Dimanche revient sur cette rupture en douceur entre Mireille Darc et Alain Delon, sans "cris et vaisselle cassée", dira elle-même l'actrice, et sur leur belle histoire d'amour qui a duré quinze ans.

On a passé une soirée ensemble. Il est fascinant

Tout oppose Mireille Darc et Alain Delon lorsque leur romance débute à la fin des années 60. Elle est discrète, lui fait beaucoup parler de lui. En 1968, l'actrice tourne son unique film américain Gonflés à bloc avec Tony Curtis, à Rome, lorsqu'elle reçoit un télégramme (c'est dire l'époque !) d'Alain Delon. Ce dernier lui demande une rencontre qui a pour but de lui offrir "le rôle de sa vie". Rien que ça ! Habitué à ce que l'on accepte toutes ses exigences, Alain Delon ne s'attend pas à cette réponse de Mireille Darc. L'actrice veut bien le voir mais c'est à lui de se déplacer. A cette époque, le grand nom du cinéma français était encore marié à Nathalie, sa seule épouse.

Cette première rencontre entre Mireille Darc et Alain Delon survient donc finalement à Rome. "On a passé une soirée ensemble. Il est fascinant. Mais en même temps presque trop fascinant, trop beau, trop fort, trop tout. Il fait un peu peur...", commentera alors Mireille Darc. Un amour naît alors. Il se scelle sur le tournage de La Piscine, le film de Jacques Deray sorti en 1969, mais reste discret.

Tu te bats, je me bats à côté de toi

Mais alors que l'affaire Marković fait grand bruit à la fin de l'année 1968 - Stevan Marković, un Yougoslave qui était notamment l'employé d'Alain Delon est assassiné - l'acteur emmène Mireille Darc en soirée. "Devant une horde de photographes, il lui prend crânement la main et toise l'assistance", écrit France Dimanche. "D'un seul coup, je n'avais qu'une envie, être à côté de lui pour l'aider. J'ai trouvé ma place. C'est à dire : 'Tu te bats, je me bats à côté de toi. On est ensemble, ne t'inquiètes pas : je ne te laisserai pas tomber et tu ne me laisseras pas tomber. On va vivre ensemble quelque chose, je ne sais pas quoi, mais on le vivra", dit alors Mireille Darc.

Durant quinze années, les deux acteurs ne se quittent plus. Mireille demande à son compagnon de se séparer de l'appartement qu'il possédait avec Natahalie, ce qu'il fait. "Ils achètent un gigantesque duplex de deux mille mètres carrés, quai Kennedy, à Paris, dont les terrasses donnent sur la Seine", rappelle France Dimanche.

La faiblesse de Mireille, la fin du couple

Bien que leur amour soit au beau fixe et que leurs carrières synonymes de réussite, un élément vient freiner ce bonheur. Au début des années 80, Mireille Darc apprend à son compagnon qu'elle souffre d'une faiblesse cardiaque qui l'empêche d'avoir de enfants, ce qu'Alain veut plus que tout après la naissance d'Anthony en 1964, issu de son mariage passé avec Nathalie. C'est là que leur lien si fort se brise... En 1983, Alain Delon apprend à Mireille Darc qu'il a craqué pour Anne Parillaud. Elle ne le retient pas...

Malgré cette rupture, ils restent très bons amis, se retrouvent toujours avec beaucoup de plaisir. En soirées, sur les plateaux télé ou sur les planches comme au milieu des années 2000 dans la pièce Sur la route de Madison, qu'ils jouent au théâtre Marigny, à Paris. Leur complicité est intacte et Pascal Desprez, le dernier époux de Mireille Darc l'accepte.

Lorsque l'actrice décède en août 2017, Alain Delon et Pascal Desprez se soutiennent lors des obsèques, à la sortie de l'église Saint-Sulpice. Tous deux ont perdu une femme qu'ils aimeront à jamais.