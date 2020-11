Anouchka Delon sort les archives : flopée de photos pour les 85 ans de son père Alain

85. C'est le chiffre du jour pour Anouchka Delon, qui a décidé de fêter le 85e anniversaire de son paternel en publiant 85 photos d'archives. Sur son compte Instagram, on retrouvait ainsi une immense série de photos mélangées d'Alain Delon : posant avec elle enfant, acteur dans ses films, des portraits en noir et blanc ou même au festival de Cannes. Anouchka dévoile son père sous tous les angles. "85 photos pour 85 ans...", écrit-elle en légende de toutes ses publications.

On découvre ici de nombreuses photos de famille, notamment d'Anouchka étant bébé, et une autre un peu plus farfelue où père et fille posent autour d'un lion à crinière noire, une espèce rare. Après des photos en smoking ou au côté de Mick Jagger, on observe également un cliché que tout le monde pourrait avoir dans son album de famille : le père de famille est endormi sur le canapé, son fils et sa fille dans les bras.