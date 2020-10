"De Gaulle, l'éclat et le secret" : la nouvelle série historique événement de France 2

Les 2 et 9 novembre 2020, France 2 diffusera De Gaulle, l'éclat et le secret, une nouvelle série historique en six épisodes. Un programme inédit réalisé par François Velle, écrit par Jacques Santamaria et Patrice Duhamel. Le 12 octobre dernier, au cinéma Elysées Biarritz à Paris, quelques privilégiés, dont Yves de Gaulle, le petit-fils du général, ont d'ores et déjà pu découvrir découvrir des extraits lors d'une avant-première.

Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général des antennes et des programmes de France Télévisions, Anne Holmes, directrice de la fiction France Télévisions, l'ancienne ministre du Travail Muriel Pénicaud, la comédienne Constance Dollé... Tous ont ainsi pu avoir un aperçu de cette nouvelle série consacrée au général de Gaulle, à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition. Une fiction historique qui revient non seulement sur le Résistant, l'homme politique et le fondateur de la Ve République, mais également sur sa discrète vie de famille avec son épouse Yvonne, ou encore sa relation particulière avec sa fille Anne.

"Derrière l'Homme du 18 Juin, derrière le fondateur de la Ve République, il y a un homme avec ses doutes, ses espoirs, ses intuitions, le co-scénariste Patrice Duhamel a-t-il expliqué dans un communiqué de presse. Il y a un mari, un père. La fiction permet d'entrer dans des coulisses familiales qui éclairent les événements historiques sous un jour nouveau." Un portrait qui, 50 ans après la mort du général, a encore un écho puissant en 2020 : "Bien sûr, c'était il y a plus de 50 ans et notre société comme l'équilibre du monde ont profondément changé, Patrice Duhamel a-t-il ajouté. Mais l'indispensable stabilité institutionnelle, la nécessité par la participation d'associer les salariés au destin de leur entreprise, le combat pour l'indépendance nationale, la question de l'autorité de l'Etat : toutes ces thématiques traversent encore le débat public."

Au casting, figurent Samuel Labarthe dans le rôle de Charles de Gaulle, Constance Dollé dans la peau d'Yvonne de Gaulle, Christopher Craig dans le rôle de Winston Churchill, Jean-Louis Tribes interprète quant à lui Georges Pompidou. De Gaulle, l'éclat et le secret, les 2 et 9 novembre 2020 sur France 2.