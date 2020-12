Anouchka Delon : Son bébé adorable en salopette, jolie portrait de famille avec Julien

Les photos d'Anouchka Delon posant avec sa petite famille sont rares mais pour le 31 décembre 2020, la comédienne de 30 ans a fait une exception.

Visiblement, c'est au soleil que l'adorable trio est parti profiter des derniers jours de cette année si particulière. Anouchka Delon, en jean et baskets a en effet la chance de poser avec un tee-shirt à manches courtes, comme son compagnon Julien Dereims qui tient leur fils dans les bras. Celui-ci, dont le visage est caché par un émoji coeur, porte une adorable salopette en jean et un tee-shirt rouge. Une belle photo de famille, accompagnée d'un texte très positif malgré la pandémie qui continue de faire des morts dans le monde entier. "2020. Levons-nous et soyons reconnaissants. Car si nous n'avons pas beaucoup appris aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. Et si nous n'avons pas appris un peu, au moins nous ne sommes pas tombés malades. Et si nous tombons malades, au moins nous ne mourrons pas. Alors soyons tous reconnaissants", a-t-elle écrit en anglais.