Anouchka Delon maman : son fils de 9 mois fan de Calogero, adorable vidéo avec papa

Le fils d'Anouchka Delon et Julien Dereims serait-il plutôt variété française que comptines classiques et traditionnelles ? Le bambin de 9 mois est assurément sensible aux chansons de Calogero et plus particulièrement à son titre 1987.

Lundi 23 novembre 2020, Julien Dereims a publié une vidéo de lui et son fils en train d'écouter de la musique. A genoux sur le canapé, allant vers son papa, le garçonnet de 9 mois, filmé de dos pour préserver son anonymat, s'est montré en train de bouger sur 1987. Julien Dereims en a alors conclu que son fils aime Calogero. "Son premier tube préféré !", a commenté le comédien sur cette adorable vidéo.

Installés en Suisse, et plus précisément à Genève, Anouchka Delon et Julien Dereims sont devenus les heureux parents de ce petit garçon en février dernier. Le couple, qui n'avait annoncé que tardivement l'arrivée prochaine de leur premier enfant, lors de la Fashion Week de Paris, n'a pas souhaité dévoiler le prénom de leur petite prince.

Cette période de crise sanitaire est l'occasion pour la fille de 29 ans d'Alain Delon et son compagnon de profiter pleinement de leur bébé, leurs carrières étant pour le moment mises sur pause.

En avril dernier, Anouchka Delon avait accordé sa première interview d'après accouchement à la radio suisse OneFM. Elle y avait confié son bonheur d'être devenue maman juste avant le confinement : "Franchement ça se passe bien. On se dit qu'on a plutôt une chance d'avoir tout notre temps avec lui. Pour nous, c'est un peu un moment suspendu, hors du temps. On était censé bosser mais tout a été décalé à cause de tout ce qui se passe. Tu te dis que c'est du temps que tu n'auras pas à rattraper plus tard, c'est vraiment du temps passé avec son enfant."

Lorsqu'elle était enceinte de son petit garçon, et de 8 mois !, Anouchka Delon a tourné dans le nouveau téléfilm du Muriel Robin, I love you coiffure, dont la date de diffusion (sur TF1) n'a toujours pas été annoncée. Une magnifique expérience pour Anouchka Delon. "Enceinte de 8 mois, j'étais quand même un peu fatiguée. Mais quand tu vois Line Renaud qui, à son âge, était à fond, toujours souriante alors qu'on avait trois heures de retard, je me suis dit que je n'avais pas trop le droit de me plaindre. Quand tu as des grandes dames comme ça qui sont tout sourire, c'est vraiment du bonheur de faire le métier qu'on aime...", avait expliqué Anouchka Delon.