Anouchka Delon pose avec son bébé pour ses 30 ans, "le plus beau cadeau"

En cette période de crise sanitaire, il faut savoir se contenter de peu et se concentrer sur les choses essentielles. C'est ce qu'Anouchka Delon a fait pour ses 30 ans.

Mercredi 25 novembre 2020, la fille d'Alain Delon et Rosalie van Breemen a fêté son anniversaire, une journée qu'elle aurait sûrement aimé passer avec tous les membres de son célèbre clan, mais impossible. La comédienne a dû se contenter d'une célébration en petit comité mais il ne lui en fallait pas plus pour être comblée.

Au lendemain de son 30e anniversaire, Anouchka Delon a partagé plusieurs images de ses festivités en famille. Elle était entourée de son compagnon Julien Dereims et de leur petit garçon né en février dernier, dont le prénom est toujours un mystère. Prenant soin de cacher le visage de son bébé pour conserver son anonymat le plus complet, Anouchka Delon a posé avec lui pour remercier tous ceux qui ont pensé à elle pour son anniversaire et pour célébrer la vie. Malgré le contexte difficile, 2020 restera à jamais pour elle une année magnifique, marquée par la naissance de son fils. Du haut de ses 9 mois, le bout de chou est déjà fan de Calogero et adore plus particulièrement le titre 1987.

"30 ans, toutes mes dents, un coeur gros comme ça, de la joie, des hauts, des bas, un fils, du soleil, mon amour... Je touche, je touche, je touche du bois. Merci l'univers. Merci à vous, mes amis, ma famille, et vous âmes adorables que je ne connais pas. Gâtée comme jamais. And remember, 30 is the new 20 !", a-t-elle d'abord publié en légende de plusieurs photos. On la découvre bébé, mais également en train de souffler ses bougies avec son bébé dans les bras. "'My boy you are my life, my pride, my joy'. Malgré tout, 2020 restera à jamais l'année où je suis devenue maman. Le plus beau cadeau", écrit Anouchka Delon en légende d'une autre photo prise par son compagnon, sur laquelle elle apparaît avec un grand sourire.