Alain Delon et Rosalie van Breemen : Retour sur leur histoire "plus que mouvementée"

Nous sommes en 1987 lorsque Rosalie Van Breemen rencontre Alain Delon sur le tournage du clip Comme au cinéma. Elle a 21 ans, lui 52. Au début, une "bordée d'insultes" émerge entre la choriste et l'acteur, comme le relate France Dimanche dans le numéro de 8 novembre 2020. De retour à Paris, il la contacte et l'invite à dîner. C'est le coup de foudre. Malgré leurs 31 années d'écart, il quitte Mireille Darc pour débuter une vie nouvelle.

"La différence d'âge m'apporte sang neuf, une bouffée d'oxygène. Cela me réveille en me donnant d'un seul coup vingt piges de moins", avait confié Alain Delon à l'époque, comme le relatent nos confrères. De leur amour naissent deux enfants : Anouchka (29 ans) et Alain-Fabien (26 ans). "La plus belle chose pour moi, c'est d'être avec ma famille, avec Rosalie, avec mes deux enfants, mes chiens", décrivait l'acteur à l'époque.

La vie est cependant moins rose au quotidien que sur papier glacé. "Il y a eu des très hauts et des très bas", a reconnu Rosalie van Breemen, qui a été victime de l'humeur de son compagnon, changeante "avec la lune". "C'est plus que mouvementé. Il y avait beaucoup de vaisselle volante, on savait débarrasser la table très vite, les gens de la fabrique de Gien étaient contents, ça faisait leur affaire. Et moi, j'ai développé les bons réflexes", a-t-elle confié, toujours d'après France Dimanche.

Huit côtes cassées et deux fractures au nez

victime de violences conjugales. "Ma mère a connu la violence de la part de mon père. Elle a eu huit côtes cassées et le nez fracturé deux fois, mais elle le méritait. Chaque fois que je voyais la violence s'acharner sur elle, je pensais que Dieu était en train de la punir pour sa méchanceté. Par ailleurs, Alain Delon n'a été violent qu'avec ma mère. Mon frère Anthony et moi savions très bien jusqu'où sa cruauté pouvait aller", confiait-il. Des propos rapidement démentis par Alain Delon. Une histoire qui divisera tout de même la famille. Rosalie van Breemen et Alain Delon se séparent en 2001. Moins d'un an plus tard, elle se remarie avec Alain Afflelou.

Après une guerre pour la garde d'Alain-Fabien - il avait été jeté en centre de désintoxication pour avoir fumé un joint à l'âge de 16 ans, s'était enfuit et avait été placé en foyer -, son père obtient gain de cause. De quoi tendre encore un peu plus leurs relations. Depuis, la hache de guerre semble avoir été enterrée. En 2013, l'acteur se rendait sur l'île de Syvt, en Allemagne, pour fêter le 47e anniversaire de Rosalie van Breemen.

Cette année, la présentatrice a publié plusieurs clichés de sa relation passée avec Alain Delon. "Quinze années et deux beaux enfants. Ce n'est pas rien. Pas de regrets", "Des moments exceptionnels. La vie mérite tellement d'être vécue, avec les hauts, les bas, ces nuages et de temps en temps un arc en ciel. De l'amour (fou, certes !) et des engueulades... Ce qu'il reste et restera toujours, c'est l'amour et la rage de vivre. Il n'y a rien de plus fort", a-t-elle écrit, respectivement en septembre et octobre 2020, sur Instagram.