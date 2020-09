Alain-Fabien Delon hospitalisé : sa mère Rosalie lui crie son amour

Le jeune comédien va mieux : le 3 septembre 2020, Alain-Fabien Delon s'est saisi de son compte Instagram pour donner de ses nouvelles à ses fans. Depuis son lit d'hôpital, le fils d'Alain Delon et Rosalie van Breemen s'est montré positif. La veille, il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l'hôpital Cochin, à Paris, pour un pneumothorax (une affection de la plèvre, lorsque de l'air ou du gaz remplit la cavité pleurale, entre les poumons et la cage thoracique).

"Je suis encore vivant, ne vous en faites pas, a-t-il annoncé à ses abonnés Instagram le temps d'une story en blouse d'hôpital. On m'a posé un drain hier soir, du coup ça va un peu mieux. Ils vont voir s'ils ne peuvent le retirer tout à l'heure ou demain (...). Merci pour vos messages." Même s'il est mal en point, le comédien de 26 ans n'a pas oublié pour autant d'assurer la promotion de Grand Hôtel, la nouvelle saga de TF1, dont le premier épisode a été diffusé jeudi soir : "Vous m'en dites des nouvelles, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir ici dans ma chambre d'hôpital." Au côté de Carole Bouquet, Bruno Solo ou encore Héloïse Martin, Alain-Fabien Delon interprète le rôle de Xavier Vasseur.