Alain-Fabien Delon star d'une nouvelle campagne : sa mère et son frère fiers

On ne risque pas de voir Capucine Anav féliciter Alain-Fabien Delon puisque le couple a annoncé sa séparation surprise en juillet dernier, après trois ans d'amour. "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie", a confié la star de télé-réalité au magazine Gala. "J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter."

Une rupture au goût amer pour Alain-Fabien, si l'on en croit son mystérieux message Instagram publié suite à cette interview : "La vérité nourrit l'âme, le mensonge la ronge. Karma has no deadline. So F*** You, but have a nice day (comprenez : le karma n'a pas de date limite. Alors va te faire fo*tre mais passe une bonne journée)". Sympathique.