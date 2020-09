Alain-Fabien Delon : Hospitalisé pour un pneumothorax, effrayé, il se confie

Le benjamin du mythique acteur Alain Delon a été admis à l'hôpital le mercredi 2 septembre. Dans la story de son compte Instagram, Alain-Fabien Delon a donné des détails à ses followers sur ses ennuis de santé. Il n'a rien caché non plus de sa grande inquiétude.

Dévoilant une première photo de son poignet muni d'un bracelet d'hôpital avec ses informations personnelles, puis une seconde photo le représentant en blouse siglée du logo des Hôpitaux de Paris et masque de protection contre le coronavirus sur le visage, Alain-Fabien Delon affichait une petite mine. Après avoir aussi posté une vidéo alarmante de lui en ambulance, relié à plusieurs câbles, le comédien et mannequin de 26 ans a expliqué ce qui l'avait mené à se faire hospitaliser. "Les amis, tous vos messages me vont droit au coeur. Je fais un pneumothorax. Heureusement que c'est pris à temps, mais mon poumon ressemble à un sac plastique apparemment... Oust les cigarettes. Je vous tiens au courant, a-t-il d'abord relaté avant d'ajouter, avec une franchise touchante : "Je vais pas vous mentir j'ai peur." On comprend aisément l'angoisse du beau brun, qui a été confronté à l'univers hospitalier il y a quelques mois lorsque son papa avait été victime d'un AVC.

Au vu du diagnostic posé par les médecins, Alain-Fabien Delon devrait donc rester hospitalisé quelques jours, mais nul doute que ses proches, sa soeur Anouchka, son frère Anthony, prendront de ses nouvelles ou essayeront de lui rendre visite. Son ancienne compagne Capucine Anav lui enverra-t-elle aussi un petit message ? Les ex-amants ne semblent pas en très bons termes...

C'est donc depuis son lit d'hôpital qu'il assistera au lancement de Grand Hôtel, la saga de TF1 dans laquelle il incarne le personnage de Xavier Vasseur, ce jeudi 3 septembre 2020 dès 21h. À ses côtés, on retrouvera notamment Carole Bouquet ou Bruno Solo.