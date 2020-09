Alain Delon "a régressé" à cause du confinement : Anthony donne de ses nouvelles

Tout en annonçant fièrement ses fiançailles avec sa belle Italienne, l'actrice Sveva Alviti, Anthony Delon a donné des nouvelles de son père dans une longue interview accordée au magazine Paris Match du 17 septembre 2020. À en croire le comédien de 55 ans, Alain Delon continue de "se retaper" après son AVC de juin 2019. Bien qu'ils ne se soient pas vus depuis le début d'année, père et fils s'appellent régulièrement.

Le Samouraï de 84 ans est en convalescence dans le Loiret, reclus dans sa propriété de Douchy. C'est là qu'Anthony Delon et son frère Alain-Fabien lui ont rendu visite en février dernier : "Mon père n'a plus voulu personne chez lui pendant le confinement. Son kiné ne venait plus trois fois par semaine, il a perdu quatre mois dans sa rééducation, alors qu'il était sur la pente ascendante, explique l'aîné du clan Delon, qui a quant à lui passé le confinement à Paris avec sa fiancée. Après un AVC comme le sien, il faut un an et demi pour se rétablir. Il a régressé, mais ça va mieux, il se retape." Pour ce qui est du moral, la réponse est sans appel : "Si'il est sombre ? C'est un pléonasme ! Il reste comme avant."

Après avoir été victime d'un accident cardio-vasculaire en juin 2019, puis d'une hémorragie cérébrale, Alain Delon a passé trois semaines dans le coma. D'abord hospitalisé à la Salpêtrière, à Paris, l'acteur de légende avait été admis fin juillet dans la clinique privée de Genolier en Suisse. Anthony Delon et sa mère Nathalie étaient à son chevet, de même qu'Anouchka, installée dans le pays. Depuis rentré en France, le Guépard n'a plus donné signe de vie avant de finalement sortir du silence en juin dernier, pour commenter la mort de son ami Roger Borniche.