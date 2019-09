Anthony Delon, l'aîné en renfort : visite à son père, convalescent en Suisse

Au début du mois d'août, Anthony Delon avait été le premier à briser le silence suite à l'hospitalisation de son père. Il avait opéré une mise au point face aux multiples rumeurs. "Mon père a fait un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté trois semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma soeur et ma mère Nathalie, avait fait savoir Anthony Delon dans un communiqué transmis à l'AFP. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique. Ma soeur, qui réside maintenant en Suisse, suit son rétablissement de près et nous tient au courant de ses progrès quotidiens."

Avant de rendre visite à son père en Suisse, Anthony Delon a passé une partie de son été au Canada, afin d'accompagner sa fille Liv, 18 ans, dans son installation. Elle a en effet intégré une université de Montréal. Après quelques jours passés au Québec, Anthony Delon a mis le cap aux Bahamas, partageant son album de vacances sur Instagram.