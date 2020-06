Alain Delon sort du silence : l'acteur très ému par la mort de Roger Borniche

Voilà des mois qu'il n'avait plus accepté de s'adresser à un journaliste. Et c'est dans la tristesse qu'Alain Delon a pris la parole. Face au décès de Roger Borniche, un grand pote de très longue date, le comédien a exprimé son désarroi. "On était très proches, des amis de 50 ans, a-t-il rappelé à l'AFP par téléphone. Ça m'a fait beaucoup de peine d'apprendre sa mort ce matin. Je ne m'attendais pas à ça même si on ne dépasse pas beaucoup cent ans, bien évidemment..."

L'inspecteur de police et écrivain a rendu son dernier souffle à l'âge de 101 ans le mardi 16 juin 2020 à Cannes. C'est son épouse, Michèle, qui a annoncé sa disparition. Sa vie était étroitement liée à celle d'Alain Delon puisque l'acteur avait joué Roger Borniche dans le film Flic Story – de Jacques Deray – en 1975. Une opportunité à laquelle il aurait bien pu n'avoir jamais accès. "C'est grâce à lui, raconte l'interprète. Il voulait absolument que je joue son propre rôle. C'est lui qui m'a choisi. On est devenu amis. Jean-Louis Trintignant jouait le rôle du truand Emile Buisson. Roger Borniche était très heureux que le film existe. Moi, j'étais fou de bonheur de l'interpréter. Il a assisté au tournage. C'était son histoire, sa vie." Il faudra désormais le regarder, le re-regarder, inlassablement.

En plus d'un siècle d'existence, Roger Borniche a mené une vie de dingue. Il a traqué des grandes figures du banditisme, comme Pierrot le fou, Jo Attia, Emile Buisson ou René la Canne. "Il a fait une très belle carrière, a rappelé Alain Delon. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand monsieur, un grand flic, un super flic, au-dessus de tous les flics. C'était Borniche, quoi !" Victime d'un AVC en juillet dernier, l'acteur s'était cloîtré dans le silence... mais a voulu rendre hommage à son ami. À propos de son état de santé, il a tout de même précisé qu'il "allait mieux", mais que son rétablissement était "long". Espérons que le Guépard retrouve vite du poil de la bête.