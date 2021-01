Anthony Delon en deuil : sa mère Nathalie est morte

Triste nouvelle pour le clan Delon... Ce 21 janvier 2021, Anthony Delon a en effet annoncé la mort de sa mère, l'actrice Nathalie Delon. Le comédien s'est saisi de son compte Instagram pour partager l'information avec le public, avant de la relayer auprès de l'AFP. Celle qui s'appelait en réalité Francine Canovas avait 72 ans.

"RIP maman", Anthony Delon a-t-il simplement écrit sur un fond noir, accompagné d'une photo en noir et blanc de lui avec sa célèbre maman. Dans la foulée, il a annoncé à l'AFP : "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide."

Le comédien est né de l'union de Nathalie Delon et Alain Delon, qui ont été mariés entre 1964 et 1969. Un couple star du cinéma qui, installé entre la France et les Etats-Unis, s'était illustré dans le film Le Samouraï, de Jean-Pierre Melville. Il y a quelques jours, Anthony Delon s'était saisi de son compte Instagram pour partager une rare photo de ses parents partageant un café dans un appartement parisien.