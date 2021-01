Nathalie Delon, morte d'un cancer : "C'était violent", son fils Anthony relate le couperet du médecin

Un "cancer rapide", voilà ce qui a coûté la vie à Nathalie Delon, âgée de 79 ans. Son fils Anthony avait annoncé sa mort le coeur lourd mais il s'y était préparé. Il faut dire qu'il avait été a ses côtés pendant ses dernières semaines, aussi bien lorsqu'elle avait commencé des traitements que lorsqu'elle avait pris la décision de dire stop et de vivre le reste de ses jours avec dignité.

Dans les pages de Paris Match, Anthony Delon a relaté le combat de sa mère adorée contre la maladie. C'est en novembre 2019 que Nathalie Delon avait appris qu'elle souffrait d'un cancer du pancréas, un des plus graves. "J'étais à ses côtés. Elle s'est tournée vers moi : 'J'ai 78 ans, je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépir à coups de chimio, me regarder mourir'. Je pensais que cela valait la peine d'essayer un traitement, alors elle l'a fait, pour nous, en bon petit soldat : trois séances de chimiothérapie et une de rayons. Ça s'est arrêté fin juillet", a-t-il d'abord précisé.

Puis, en décembre 2020, Nathalie et Anthony ont de nouveau rendez-vous avec le médecin et le couperet tombe. "Ma mère lui a demandé d'être cash. Le cancer s'était généralisé. 'Combien de temps à peu près ?', a-t-elle demandé. Il a répondu : quelques semaines, peut-être quelques mois, à condition d'une légère intervention. Elle n'a pas voulu. On s'est levés, on s'est barrés. C'était violent", a-t-il ajouté. Un choc pour Nathalie - de son vrai nom Francine Canovas - qui aurait préféré que son fils n'apprenne pas comme ça qu'elle allait mourir bientôt. "On venait de lui annoncer qu'elle allait mourir et, elle me l'a confié après, sa première pensée avait été : 'Merde ! Anthony est là, il a tout entendu.' Elle me protégeait encore une fois, comme un gosse sur les yeux duquel sa mère pose une main, pour l'empêcher de voir le sang", a ajouté Anthony, très éploré.

Bien que "sonnée pendant deux jours", Nathalie avait finalement "décidé de vivre jusqu'à la dernière limite" invitant sa soeur Louise à la rejoindre depuis le Sud de la France pour qu'elle soit à ses côtés. Anthony aussi était à ses côtés tous les jours et ensemble - ou parfois Nathalie seule - ils ont reçu des proches et des amis pour qu'elle puisse faire ses adieux. Le clan a aussi fêté une dernière fois Noël ensemble et, le 2 janvier, Nathalie retrouvait son ex-mari Alain pour un moment immortalisé en photo.

Anthony Delon a annoncé que les obsèques de sa maman se sont tenues dans l'intimité le 26 janvier à Paris. Son père Alain Delon - qui avait été marié à Nathalie de 1964 à 1969 - n'y a malheureusement pas assisté.

Les confidences d'Anthony Delon sont à retrouver dans Paris Match, édition du 28 janvier 2021.