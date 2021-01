Obsèques de Nathalie Delon : Anthony dévoile où seront dispersées ses cendres, Alain absent

Outre Le Samouraï (sorti en 1967), où elle jouait aux côtés de son époux d'alors, Nathalie Delon a joué dans une trentaine de films jusqu'au début des années 1980, dont L'Armée des ombres (1969), également de Jean-Pierre Melville, Docteur Justice (1975), de Christian-Jaque et Une femme fidèle (1976) de Roger Vadim. Elle était aussi créditée pour un ultime film, Mensch de Steve Suissa (en 2009) dans lequel jouait d'ailleurs son fils Anthony.

Nathalie Delon, de son vrai nom Francine Canovas, avait été mariée à Alain Delon de 1964 à 1969. Malgré un mariage assez court, l'ancien couple avait gardé de bons rapports. "Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent [une photo de leur dernière rencontre avait été diffusée par Anthony début janvier 2021, NDLR]. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne", confiait l'acteur à l'AFP après l'annonce du décès de son ex-femme.