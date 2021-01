Mort de Nathalie Delon : moment de tendresse avec Anthony et sa fiancée Sveva Alviti

A quelques mois près, Nathalie Delon va manquer le mariage de son fils Anthony avec sa belle italienne, Sveva Alviti... A 79 ans, la comédienne et ex-épouse d'Alain Delon est décédée le 21 janvier 2021 des suites d'un cancer "rapide" du pancréas. Une triste nouvelle annoncée jeudi par son fils, qui a depuis reçu de nombreux messages de soutien.

Sur Instagram, l'actrice italienne Sveva Alviti, la fiancée d'Anthony Delon, a rendu hommage à sa défunte belle-mère. "Au revoir mon amie. Je porterai toujours avec moi votre énergie, votre force et votre sourire. Je vous aime", a écrit la comédienne en légende de sa publication. Pour accompagner son message, la star du film Dalida (2016) a partagé une photo souvenir en noir et blanc, prise à Noël dernier, montrant un instant de tendresse à trois, avec Nathalie Delon et son fils.

Sur Instagram également, Anouchka et Alain-Fabien Delon, les autres enfants d'Alain Delon (nés de son union avec Rosalie van Breemen), ont également partagé leur peine et adressé un message de soutien à leur frère aîné. Nul doute qu'Anthony Delon peut aussi compter sur le soutien de ses filles : Alyson (34 ans), née d'une relation précédente, puis Lou et Liv (24 et 19 ans), nées de ses amours avec son ex-femme Sophie Clerico.

De son côté, Alain Delon a commenté cette douloureuse disparition auprès de l'AFP : "Je suis très triste. Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés", a confié l'acteur de légende, âgé de 85 ans. "Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon". Bien des années après leur divorce, les ex-amants étaient restés en bons termes, tant et si bien qu'en décembre dernier, Anthony Delon avait dévoilé une rare photo de ses parents échangeant un café dans l'appartement parisien de Nathalie, à l'occasion des fêtes de fin d'année.