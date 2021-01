Mort de Nathalie Delon : Anthony Delon soutenu par son frère Alain-Fabien et ses célèbres amis

La triste nouvelle est tombée ce 21 janvier 2021 à la mi-journée : Nathalie Delon, mère d'Anthony Delon, et ex-femme d'Alain Delon est décédée à l'âge de 79 ans. Comme son fils l'a précisé auprès de l'AFP, la comédienne et réalisatrice est morte jeudi matin à Paris, des suites d'un "cancer rapide". Elle était "entourée de ses proches". Rapidement, Anthony Delon a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, Alain-Fabien Delon, le fils d'Alain Delon et Rosalie van Breemen, a témoigné de sa peine à son demi-frère le temps d'une Story : "Rest in Peace, Strong Woman, Strong Mother, Be Strong Brother... [Repose en paix, femme forte, mère forte, soit fort frère..., NDLR]", le jeune comédien de 26 ans a-t-il écrit en anglais. Nul doute que dans cette épreuve, Anthony Delon peut également compter sur l'amour de sa fiancée, l'actrice italienne Sveva Alviti, mais aussi sur celui de ses filles : Alyson (34 ans), née de sa relation avec la danseuse du Crazy Horse Marie-Hélène, puis Lou et Liv (24 et 19 ans), qu'il partage avec son ex-femme Sophie Clerico.

Après avoir rendu hommage à sa mère sur Instagram, avec une jolie photo en noir et blanc, Anthony Delon a également reçu des messages de condoléances de la part de plusieurs abonnés célèbres : Anne Parillaud, Farida Khelfa, Stomy Bugsy, Philippe Bas, Tristane Banon, Jean Roch, Jade Lagardère, Luana Belmondo (l'épouse de Paul Belmondo)... Jean Dujardin s'est pour sa part contenté de "liker" la publication.