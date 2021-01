Nathalie Delon, un "roc" : ses dernières années avec Alain Delon, racontées par Anthony

Les ex-époux s'étaient rapprochés ces dernières années... Le 21 janvier 2021, Nathalie Delon est décédée des suites d'un cancer du pancréas, à l'âge de 79 ans. La comédienne laisse derrière elle son fils Anthony, ses petites-filles adorées Loup et Liv (24 et 19 ans) mais aussi son ex-mari Alain Delon. Dans une interview accordée au magazine Paris Match du 28 janvier, Anthony Delon a non seulement rendu hommage à sa mère, mais il est également revenu sur la tendre relation qu'entretenaient ses parents, plus de 50 ans après leur divorce.

Francine Canovas, de son vrai nom, a 21 ans lorsqu'elle rencontre Alain Delon dans une boîte de nuit parisienne, au début des années 1960. Elle vient du Maroc et tente sa chance dans la capitale en tant que photographe, lui est déjà un acteur célèbre, d'autant plus médiatisé de par sa romance avec Romy Schneider. C'est le coup de foudre : le mariage est célébré en 1964 et Anthony naît quelques mois plus tard à Los Angeles, où son célèbre papa fait ses début à Hollywood. Le couple se donne la réplique pour la seule et unique fois dans Le Samouraï (en 1967) mais déjà, sur le tournage, le mariage prend l'eau.

Le divorce est prononcé deux ans plus tard, mais Nathalie et Alain Delon conservent de bonnes relations au nom de leur fils, qui se souvient aujourd'hui auprès de Paris Match : "Le lien a perduré. Au moins pour les anniversaires, les fêtes, auxquels mon père tient tant." Au début des années 2000, Nathalie Delon est revenue d'une escapade de 25 ans aux Etats-Unis, durant laquelle elle a rencontré le deuxième homme de sa vie, le producteur anglais Chris Blackwell.

Ce retour en France lui a permis de se rapprocher de son ex-mari, tout particulièrement ces cinq dernières années : "Après la disparition de Mireille Darc [en 2017, NDLR], ma mère restait la dernière proche qui avait vécu l'époque mythique, ce monde d'hier auquel il s'accroche et dont il parle sans cesse, explique Anthony. Ils n'est pas du style à passer pour dire bonjour, mais de temps en temps ils dînaient dans un restaurant du quartier." Quand Alain Delon devait quitter le Loiret et sa demeure de Douchy, il avait l'habitude de poser sa valise chez son ex-épouse et "s'installait dans la petite chambre d'ami ou se glissait parfois dans son lit".

La seule Mme Delon

Pour Anthony, sa mère était "un roc", un véritable "mur porteur" pour Alain Delon. Elle était d'ailleurs à son chevet quand il se remettait de son AVC, au printemps 2019. Les ex-amants se sont vus une dernière fois le 2 janvier à Paris. Avec Anthony, ils ont discuté autour d'un café, pris la pose pour une ultime photo de famille, avant de se quitter "comme s'ils allaient se revoir".