Obsèques de Nathalie Delon : Anthony soutenu par sa fiancée, Muriel Robin aussi présente

En pleine période de pandémie de coronavirus et avec l'ensemble des mesures imposées par le gouvernement, difficile d'organiser de grandes obsèques populaires. Le clan Delon a ainsi été obligé de se réunir en comité restreint pour dire adieu à Nathalie, morte le 21 janvier à 79 ans des suites d'un "cancer rapide" ; précisément un cancer du pancréas.

C'est le magazine France Dimanche qui relate les dessous de cette cérémonie intime. Les obsèques de Nathalie Delon se sont donc tenues le mardi 26 janvier dans l'après-midi, en l'église de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Anthony Delon, le fils de la défunte, a pu compter sur son entourage pour faire face. "L'acteur de 56 ans était bien entouré : sa fiancée, la comédienne Sveva Alviti, était là, ses filles Loup et Liv, ainsi que leur mère Sophie Clerico, et son jeune frère, Alain-Fabien. Anouchka était, elle, venue spécialement de Suisse pour soutenir son grand frère", peut-on lire.

Mais outre le clan, marqué par l'absence d'Alain Delon bouleversé et ayant préféré ne prendre aucun risque pour sa santé, il y avait aussi des personnalités comme la chanteuse Dani - qui a fait un beau discours - et la comédienne et réalisatrice Muriel Robin avec sa compagne Anne Le Nen. La fille de la défunte, prénommée Nathalie, était aussi présente. Cette dernière était issue du premier mariage de Nathalie Delon, de son vrai nom Francine Canovas. Les invités ont assisté à "une courte cérémonie religieuse" ajoute le magazine. Anthony Delon avait révélé que, selon les volontés de sa maman, ses cendres seront prochainement dispersées en Jamaïque.

Après les obsèques de sa maman, Anthony Delon lui a rendu un nouvel hommage sur Instagram. En légende d'une photo en noir et blanc, il a écrit : "Tu a toujours été la metteuse en scène de ta vie, a-t-il écrit. Tu a eu trois vies. Aujourd'hui on parle surtout de la première, bientôt nous dévoilerons les autres."