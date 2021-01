Anthony Delon en deuil : Il rend un hommage énigmatique à sa mère, Nathalie Delon

Récit de ses dernières heures

Nathalie Delon a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du pancréas, au côté de son fils, en novembre 2019. "J'ai 78 ans, je me suis éclatée, et je ne veux pas décrépir à coups de chimio, me regarder mourir" lui aurait-elle dit. La comédienne a tout de même suivi un traitement, principalement pour sa famille : trois séries de chimiothérapie et une de rayons. Mais le 15 décembre dernier, les médecins lui ont pronostiqué quelques semaines de survie à moins qu'elle accepte une légère intervention... chose qu'elle n'a pas fait. "Elle a été sonnée pendant deux jours. Puis elle a sorti ses griffes, décidé de vivre jusqu'à la dernière limite, se souvient Anthony Delon. On a fêté tous ensemble son dernier Noël. Elle a refusé de célébrer le jour de l'an. Elle trouvait débile de saluer une année qu'elle ne traverserait pas..."