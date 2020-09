Anthony Delon et Sveva Alviti fiancés : le couple prépare son mariage !

Près d'un an après leur rencontre, Anthony Delon et Sveva Alviti sont fiancés ! En couverture du magazine Paris Match pour son édition du 17 septembre 2020, les amoureux apparaissent radieux et complices, bras dessus bras dessous dans les rues de Rome. L'acteur de 55 ans a en effet demandé sa main à sa compagne alors qu'ils profitaient d'un week-end dans la Cité éternelle, la ville natale de la belle Italienne.

Le couple prépare une cérémonie "qui se jouera bientôt à l'église", comme le précisent nos confrères. S'il s'agit d'un premier mariage pour l'actrice de 36 ans, il s'agira d'une seconde union pour Anthony Delon, qui a été uni à Sophie Clerico entre 2006 et 2012. Ensemble, ils ont eu deux filles : Lou et Liv, 24 et 19 ans. Il est également le père d'Alyson Le Borges, née d'une liaison avec la danseuse Marie-Hélène Le Borges.