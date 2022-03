Alain Delon prépare sa mort : cette promesse douloureuse que lui a faite son fils Anthony

C'est "seul, tout seul", qu'Anthony Delon a écrit un livre autobiographique intitulé Entre chien et loup (éditions Le Cherche Midi). Sur son compte Instagram ce samedi 12 mars 2022, le comédien a fièrement annoncé la sortie en librairies de cet ouvrage personnel, qui revient sur l'histoire de sa célèbre famille. Lundi, le fils d'Alain et Nathalie Delon sera l'invité de l'émission Laissez-vous tenter sur RTL, pour évoquer ce nouveau projet en toute sincérité.

Un premier extrait vidéo de l'interview a été relayé par Télé-Loisirs. Stéphane Boudsocq l'interroge sur un passage précis du livre : Anthony Delon a peut-être refusé il y a quelques années d'être l'exécuteur testamentaire de son célèbre père, laissant plutôt cette tâche "qui n'a pas un grand intérêt" à sa soeur Anouchka, mais il lui a promis d'être là quand "il sentira qu'il ne veut plus, qu'il abandonne et baisse les bras". Une promesse fait qui naturellement écho à celle qu'il avait faite à sa mère Nathalie Delon, celle de l'aider à mourir "quand elle le déciderait". L'actrice et réalisatrice est finalement décédée naturellement, à 79 ans, le 21 janvier 2021 à Paris, des suites d'un cancer du pancréas.

"Elle avait choisi l'euthanasie. Heureusement, on n'a peu eu recours à ce procédé, se souvient aujourd'hui son fils, auprès d'RTL. Tout était prêt, mais c'eût été difficile pour moi et pour ma tante, sa soeur Louisette, qui a été là (...). Il aurait été difficile pour nous de lui tenir la main et de voir la vie la quitter comme ça." Le compagnon de l'actrice italienne Sveva Alviti ajoute alors : "Je ne dis pas que la dernière nuit a été facile, mais les dernières heures l'ont été parce qu'elle est partie en paix."