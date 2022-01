Alain Delon "encore plus renfermé" depuis la mort de Bebel... Brigitte Bardot donne des nouvelles

Depuis qu'ils se sont donné la réplique dans les années 1960, Brigitte Bardot et Alain Delon sont restés de bons amis. Mais depuis quelques mois, le lien semble rompu. C'est ce qu'a laissé entendre l'ex-actrice dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala et son édition du 6 janvier 2022. Selon elle, le Samouraï se serait isolé, notamment depuis la mort de son copain Jean-Paul Belmondo, survenue en septembre dernier.

A la question de savoir si elle a des nouvelles d'Alain Delon, BB répond "très peu". Elle explique alors : "Avant on s'appelait deux ou trois fois même un peu plus par an, mais depuis la mort de Jean-Paul, on dirait qu'il s'est renfermé encore plus. Et comme je ne veux pas le déranger, je ne l'appelle pas", confie la star de 87 ans, au sujet de son partenaire dans les films Les amours célèbres et Histoires extraordinaires. Le décès de Bebel, Brigitte Bardot l'a appris par son secrétaire, alors qu'elle était à son bureau. "Mon dieu ! Ça m'a vraiment fait du mal parce qu'il venait souvent me voir ici. Il était adorable", ajoute-t-elle.

En septembre dernier, elle avait réagit avec une vive émotion à la disparition de son ami, avec qui elle partageait un même intérêt pour la cause animale : "J'ai un gros chagrin comme sa chienne Chipie qui fut sa dernière et si fidèle compagne. Je pense à lui, je l'aimais. Il me manque et je n'ai plus envie d'en parler, les grandes douleurs sont muettes. Brigitte Bardot", avait-elle témoigné, dans un communiqué transmis par sa fondation. Une réaction inattendue puisque son mari, Bernard d'Ormale, avait fait savoir peu de temps avant que son épouse était "trop bouleversée" pour prendre la parole.