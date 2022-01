Brigitte Bardot, 30 ans de mariage avec Bernard : "Au bout d'un moment, on n'en a marre !"

Cette année, Brigitte Bardot fêtera ses 30 ans de mariage avec Bernard d'Ormale. Une vie de couple qu'elle a évoquée dans les pages du nouveau magazine Gala du 6 janvier 2022. Tout en prenant la pose entourée de ses nombreux animaux, BB s'est confiée sur leur vie à La Madrague, loin des regards indiscrets. Fidèle à elle-même, c'est avec un certain franc-parler, non dénué d'humour, qu'elle laisse voir son quotidien sous le soleil de Saint-Tropez.

A la question de savoir si elle a célébré le passage à la nouvelle année avec du champagne, Brigitte Bardot répond qu'elle "n'en boit plus du tout". Avec humour, elle ajoute : "C'est un peu comme les mecs, au bout d'un moment, on n'en a marre !" Pourtant, elle partage sa vie avec l'industriel et conseiller politique Bernard d'Ormale (81 ans), depuis leur rencontre en 1992, lors d'un dîner organisé à Saint-Tropez... "C'est justement pourquoi que je vous dis ça... Mais j'aime bien qu'il soit là quand même", nuance-t-elle tout de même.

De son propre aveux, l'ex-actrice de 87 ans est "incapable de vivre seule". "C'est paradoxal par rapport à mon besoin de liberté, mais c'est comme ça. J'ai besoin d'une présence, d'entendre un bruit de pas autre que le mien, une voix qui n'est pas la mienne, explique-t-elle. Mes animaux comptent sur moi, mais moi, quand j'ai le cafard – et ça m'arrive souvent –, sur qui je pourrais compter si j'étais seule ? Ici, je me suis fait un petit paradis qui me fait du bien."

Un petit paradis qu'elle ne peut en revanche pas partager avec ses petits-enfants et même arrières-petits-enfants. Son fils unique Nicolas (61 ans), né de son mariage avec Jacques Charrier (entre 1959 et 1963), vit en effet en Norvège avec ses deux filles, Thea et Anna (35 et 30 ans), et les enfants de celles-ci. "C'est déjà difficile de transmettre quand on se voit régulièrement et que l'on parle la même langue, alors là..."