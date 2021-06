Anthony Delon a aidé sa mère Nathalie à mourir : l'émotion d'Alain Delon, qui l'a regardée partir

Le 1er juillet 2021, la chaîne TV5 Monde diffusera le documentaire événement de Cyril Viguier consacré à Alain Delon. Un programme intitulé Alain Delon face au monde, dont les premiers extraits ont déjà été dévoilés par le magazine Paris Match. Mercredi sur Instagram, Anthony Delon a partagé un premier passage vidéo dans lequel il apparaît dans un message diffusé à son père. L'occasion pour le duo de revenir sur la récente disparition de Nathalie Delon, la seule et unique Mme Delon et la mère d'Anthony. L'actrice est décédée le 21 janvier dernier, à Paris, des suites d'un cancer du pancréas "violent". Elle était alors âgée de 79 ans. Depuis, son fils s'est lancé dans un projet honorant sa mémoire.

"Salut papa. J'ai décidé de faire un documentaire sur ma mère, sur maman. Pour rendre hommage bien sûr à sa carrière d'actrice, mais surtout à sa vie, à la femme qu'elle était, le fiancé de l'actrice italienne Sveva Alviti adresse-t-il à son père, dans son message vidéo. Une femme hors du commun, je pense que tu ne diras pas le contraire [Alain Delon acquiesce, NDLR]. Elle a toujours vécu en femme libre, elle a toujours fait ce qu'elle a voulu, quand elle l'a voulu. Donc elle a décidé de vivre comme ça, et elle a décidé de mourir aussi, quand elle le voudrait, comme elle le voulait. On en a longuement parlé et j'ai décidé de la soutenir dans sa démarche parce que je pense que c'était important pour elle, pour moi, mais pour elle surtout. Ça lui a enlevé un gros poids." Un message que le public pourra découvrir dans son intégralité jeudi soir sur TV5 Monde.

Auprès de son ami Cyril Viguier, Alain Delon a affirmé qu'il était au courant de cette fin de vie assistée : "Je savais qu'elle allait partir, je savais qu'elle l'avait décidé, a-t-il déclaré, comme l'a rapporté Paris Match. Elle pensait que ça ne sert à rien d'être ici quand on ne peut plus rien faire. Et je lui disais qu'elle avait raison. Et je serais malheureux après, quand elle serait partie." L'acteur de légende, âgé de 85 ans, a pu rendre visite à son ex-femme peu avant son décès. Des retrouvailles paisibles et silencieuses, immortalisées par leur fils : "On se ne disait rien. On était assis l'un en face de l'autre (...). Je la regardais partir." Les obsèques de Nathalie Delon se sont finalement tenues dans l'intimité le 26 janvier, à l'église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, avant que ses cendres ne soient dispersées en Jamaïque.