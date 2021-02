Mort de Nathalie Delon : sa belle-fille, Sveva Alviti, lui rend un bel hommage, "tu me manques"

C'est un coup dur pour toute la famille. Le 21 janvier 2021, Nathalie Delon a perdu sa bataille contre le cancer du pancréas, qui la rongeait depuis la fin de l'année 2019. La comédienne avait décidé de "vivre jusqu'à la dernière limite"... avant de laisser, derrière elle, de nombreux proches le coeur brisé. Sveva Alviti, la fiancée d'Anthony Delon, était restée bien silencieuse, pudique, depuis la mort de sa belle-mère. Seuls quelques mots étaient parvenus à sortir depuis le drame. Véritable roc, elle a fini par lui rendre hommage sur son compte Instagram. "Tu me manques, écrit-elle en italien sur le réseau sociaux. Ton énergie, ta force, ton amour de la vie... ton courage... Tu m'as beaucoup appris pendant tous ces mois. Merci, mon amie."

Anthony Delon est en couple avec Sveva Alviti depuis 2019, comme l'avait annoncé la presse à l'époque. L'actrice et mannequin a été d'un soutien sans faille pour son partenaire durant cette épreuve. Le mardi 26 janvier, dans l'après-midi, elle a assisté à son bras aux obsèques de Nathalie Delon, en l'église de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. "L'acteur de 56 ans était bien entouré : sa fiancée était là, ses filles Loup et Liv, ainsi que leur mère Sophie Clerico, et son jeune frère, Alain-Fabien, précisait France Dimanche. Anouchka était, elle, venue spécialement de Suisse pour soutenir son grand frère."