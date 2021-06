Alain Delon en couple avec Hiromi depuis plusieurs années déjà : comment se sont-ils rencontrés ?

En attendant de le découvrir sur TV5 Monde, dans un entretien filmé chez lui, à Douchy (Loiret), Alain Delon est apparu en forme et souriant en couverture de Paris Match (du 17 juin 2021). Le magazine a en effet dévoilé les premiers extraits de cette rare interview, révélant au passage que l'acteur de légende a retrouvé l'amour dans les bras d'une Japonaise prénommée Hiromi. On en sait aujourd'hui un peu plus sur cette mystérieuse compagne...

Un ami du Guépard a confié au magazine Ici Paris du 23 juin que les amoureux se sont rencontrés il y a quelques années sur un tournage : "Longtemps, une simple amitié les a réunis. Au fur et à mesure que le temps passait, leurs sentiments ont évolué, a-t-il été précisé. Hiromi a joué un rôle incontestable dans la guérison d'Alain, mais aussi dans sa nouvelle sérénité." Un rôle important que le principal intéressé a lui-même évoqué lors de son interview relayée par Paris Match : "Ma compagne japonaise, Hiromi, a été très présente à mes côtés tout au long de cette convalescence", a affirmé celui qui se dit encore jeune "dans (son) coeur et dans (sa) vie".

Cet entretien filmé est d'autant plus attendu qu'Alain Delon se veut particulièrement discret depuis son AVC, survenu il y a maintenant deux ans. Après avoir été hospitalisé, c'est chez lui, à l'abri des regards dans sa demeure de Douchy, que la star de 85 ans a pris le temps de se remettre. Ses rares prises de parole ces derniers mois étaient pour rendre hommage à certains proches disparus : son ami comédien Roger Borniche, décédé en juin 2020, mais surtout la seule et unique Mme Delon, Nathalie, la mère d'Anthony Delon, décédée en début d'année.

"Je sais qu'elles m'attendent. On se retrouvera là-haut", a confié le Samouraï à Paris Match, faisant ainsi référence aux femmes de sa vie qu'ont été Romy Schneider, Mireille Darc et Nathalie. Mais avant de les retrouver, Alain Delon a pour projet de tourner un dernier film, "celui qui restera pour toujours" : "Après je pourrai partir, je n'aurai plus rien d'autre à faire."