Alain Delon en couple : il a retrouvé l'amour !

Alain Delon est réputé pour son franc-parler et, dans l'interview fleuve accordée à Paris Match pour donner de ses nouvelles deux ans après son AVC, le mythique acteur en a de nouveau fait la démonstration. Le comédien a notamment évoqué sa vie actuelle, période où il ressent plus que jamais le poids de la solitude. Pourtant, il y a une femme à ses côtés.

C'est sur sa propriété de Douchy (dans le Loiret) - là où il avait affirmé vouloir être enterré près de ses chiens - qu'Alain Delon a reçu le journaliste Cyril Viguier pour faire le point sur sa vie, sa santé et son envie de tourner un ultime film. L'acteur a surmonté son AVC et a pu compter sur une aide précieuse. "Ma compagne japonaise, Hiromi, a été très présente tout au long de cette convalescence", confie ainsi l'acteur sans donner plus de détails sur cette mystérieuse femme à ses côtés. On sait l'immense popularité de l'acteur en Asie, peut-être celle-ci connaît-elle la filmographie culte de l'acteur ? On imagine qu'Alain Delon n'a toutefois pas fait sa rencontre sur des applications, lui qui déteste la technologie et assume de ne pas savoir non plus se servir d'Internet.

Le héros de La Piscine a connu de nombreuses histoires d'amour au cours de sa vie, assumant même de ne pas avoir toujours été fidèle. Maintenant, la plupart de celles qui ont fait battre son coeur sont malheureusement mortes. En janvier dernier, Alain Delon perdait son ex-épouse Nathalie, la seule femme avec laquelle il avait été marié, mère de son fils Anthony.

Malgré la présence d'Hiromi, cela n'empêche pas Alain Delon - qui vit la plus grande partie de l'année en Suisse, près de sa fille Anouchka - de se sentir seul. "Je suis seul. Mais ce n'est pas important : ce qui est important, c'est que, complètement entouré du monde, j'ai été seul toute ma vie (...) Ça, je pense que c'est une question d'enfance, d'éducation, de comportement et puis c'est une forme d'amour de la solitude, que j'ai connue toute ma vie", dit-il.

