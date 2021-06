Alain Delon, pas toujours fidèle avec les femmes de sa vie : "Il faut savoir mentir en amour"

Pas moins de 16 pages ! Paris Match a vu les choses en grand pour son interview exclusive d'Alain Delon, lequel se faisait discret depuis qu'il reprenait des forces suite à son AVC survenu en juin 2019. Un entretien pour faire son come back en grande forme deux ans plus tard, notamment accordé dans le cadre de son retour à la télévision le 1er juillet pour Alain Delon face au monde, un programme réalisé par le producteur et journaliste Cyril Viguier sur TV5 Monde dès 21h. Pour le magazine, l'acteur de Plein soleil n'a éludé aucun sujet. A commencer par celui de sa vie intime.

En effet, Alain Delon a eu plusieurs femmes dans sa vie et a vécu de grandes histoires d'amour. Mais, aujourd'hui, il vit surtout avec les souvenirs... "J'ai eu cinq femmes, elles sont toutes mortes. Il n'y a que moi qui reste, ça me fait de la peine (...) Je sais qu'elles m'attendent, on se retrouvera là-haut", dit-il en admettant que le public connait surtout "Romy [Schneider], Mireille [Darc], Nathalie [Delon, la seule avec laquelle il a été officiellement marié]" et que, pour les autres, "il faut remonter à cinquante ans". Nul doute que ses fans se souviennent tout de même également de Rosalie van Breemen. Néanmoins, peu doivent en effet savoir que même maintenant il ne vit pas seul puisqu'il a une compagne japonaise prénommée Hiromi, laquelle a été "très présente" à ses côtés "tout le long de la convalescence" quand il remontait la pente après son AVC.

Alain Delon, qui relate aussi dans le magazine avoir attiré des hommes quand il était "beaucoup, beaucoup plus jeune" et eux "beaucoup, beaucoup plus vieux" sans que jamais rien ne se passe, admet au passage que sa vie amoureuse a parfois été difficile à mener puisqu'il n'était pas toujours fidèle. "Je ne leur disais pas... Je voulais la paix (...) Il faut être comédien, savoir mentir, savoir avoir l'air triste... Il faut savoir mentir en amour. Il faut savoir mentir tout le temps", dit-il pour expliquer comment il arrivait à gérer ces périodes pendant lesquelles il était avec deux femmes et ne voulait causer de peine ni à l'une ni à l'autre.

De la peine, lui-même s'épargne d'en avoir aujourd'hui quand ses films passent à la télévision car, souvent, il y apparait avec "une partenaire qui est morte". Et quand la partenaire en question a partagé sa vie c'est encore pire. "Je ne peux pas regarder La Piscine, ni Le Samouraï avec Nathalie, ni Les seins de glace avec Mireille", dit-il avec franchise. Ce qui ne l'empêche pas d'être heureux de laisser en héritage une filmographie culte. "Ce qui me touche surtout c'est d'imaginer que les gens soient touchés, plus tard", jure-t-il.

L'interview intégrale d'Alain Delon, menée par Cyril Viguier, est à lire dans Paris Match, édition du 17 juin 2021.