Alain Delon : Rosalie van Breemen se souvient de leur relation passionnelle, flashback

Ce n'est pas la première fois que la journaliste et mannequin néerlandaise rend hommage à sa belle relation - parfois tumultueuse - avec Alain Delon. En septembre dernier, elle publiait une photo souvenir d'eux deux et lui dédiait de tendres mots : "Quinze années et deux beaux enfants, ce n'est pas rien. Pas de regrets du tout".

Pour rappel, Rosalie van Breemen et Alain Delon s'étaient rencontrés en 1987, sur le tournage du clip Comme au cinéma. Des années d'amour plus tard, le couple de stars avait accueilli deux enfants : Alain-Fabien (26 ans) et Anouchka Delon (30 ans). Malgré leur bel équilibre et toutes ces soirées sur tapis rouge, Rosalie van Breemen et Alain Delon se sont séparés en 2001. À l'époque, le mannequin s'était remarié moins d'un an plus tard à l'opticien Alain Afflelou, dont elle a divorcé en 2008. Après toutes ces années et autant de moments difficiles, Alain Delon et Rosalie van Breemen gardent des sentiments l'un envers l'autre.