Alain Delon, le grand retour : "Je ne meurs pas si facilement !", confidences et ultime projet du mythique acteur

Plutôt discret depuis qu'il se rétablissait suite à un AVC, l'acteur Alain Delon fait son retour médiatique deux ans plus tard. Non content d'avoir accordé un entretien télé à Cyril Viguier pour TV5 Monde, il s'est aussi confié avant cela dans les pages de "Paris Match" en exclusivité. Il donne de très bonnes nouvelles de sa santé et se montre si rassurant qu'il envisage même de tourner un dernier film !

En juin 2019, on apprenait qu'Alain Delon - récompensé quelques semaines plus tôt d'une Palme d'honneur au Festival de Cannes - était victime d'un AVC. Traité en France, puis chez lui en Suisse, il faisait depuis profil bas, ne prenant la parole qu'en de rares occasions comme au décès de son ex-femme Nathalie. Deux ans après, il a depuis accueilli Paris Match pour un entretien fleuve dans lequel il donne de ses nouvelles, faisant ainsi son grand retour. C'est un Alain Delon en grande forme et sur ses deux jambes, sans béquilles, qui a reçu le magazine sur sa propriété de Douchy. La légende vivante du cinéma se porte désormais de nouveau comme un charme. De quoi rassurer ses fans, évidemment, mais aussi ses proches. "Je ne meurs pas si facilement !", lâche ainsi l'acteur de La Piscine avec son franc-parler légendaire. Mais, quant à savoir comment il a échappé au pire alors qu'il est déjà bien avancé en âge, ce dernier admet ne pas vraiment avoir d'idée. A moins que... "Il faut demander au Ciel, au Seigneur ! (....) Je ne sais pas, j'avoue que là je n'ai pas la solution. Je le dois à ma nature avant tout. Voilà", dit-il. Alain Delon, qui a déjà reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus et encourage tout le monde à faire de même pour lutter contre le virus, se réjouit de ce retour en forme. Ainsi, marcher sans aide lui procure évidemment une grande joie surtout après un AVC. "Je ne l'ai pas fait pour ceci ou cela : je l'ai fait parce que je le sentais, je le voulais. C'est tout", dit-il, ajoutant avoir toutefois reçu la précieuse aide de sa discrète compagne japonaise, Hiromi, "très présente tout au long de cette convalescence". Maintenant que le pire est derrière lui, Alain Delon a même des projets sous le bras ! A commencer par le tournage d'un ultime film. "Celui qui restera pour toujours (...) J'ai plusieurs histoires, il faut choisir. Il devra être exceptionnel, mis en scène par un metteur en scène exceptionnel", confie l'acteur, qui aimerait bien que le projet se fasse avec une femme "pour changer un peu". D'ailleurs, il en profite pour faire un appel du pied à Lisa Azuelos, pour qui il a de l'estime et qui "le sait". A bon entendeur ! A noter que l'acteur poursuivra ses confidences le 1er juillet dans Alain Delon face au monde, avec le réalisateur et journaliste Cyril Viguier, sur TV5 Monde dès 21H. L'interview intégrale d'Alain Delon est à retrouver dans Paris Match, édition du 17 juin 2021.