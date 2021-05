Alain Delon : 2 ans après son AVC, la date de son grand retour fixée

Après deux années compliquées, les nouvelles sont meilleures pour Alain Delon. Le comédien de 85 ans a été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale au mois de juin 2019. Il avait été opéré à la Pitié-Salpêtrière à Paris avant de poursuivre sa convalescence dans une clinique en Suisse. Depuis, les informations sur son état de santé se font au compte goutte.

Ce dimanche 2 mai 2021, le JDD partage une bonne nouvelle concernant l'acteur, qui prépare actuellement son grand retour. D'après l'hebdomadaire, il va débuter la semaine prochaine l'enregistrement d'un grand entretien filmé. Il répondra aux questions de son ami, le journaliste Cyril Viguier et devrait aborder les thèmes suivants, "la pandémie, Emmanuel Macron, MeToo, sa vie et sa carrière...et son dernier projet au cinéma". Cette interview devrait s'intituler Alain Delon face au monde et sera diffusée au mois de juin 2021.

Ce n'est pas une surprise si Alain Delon a accepté de se confier à Cyril Viguier, dont il est proche depuis de nombreuses années, et qui avait d'ailleurs donné des nouvelles de lui en mai 2020. Le journaliste qui présente Le Grand Journal des territoires sur les 50 chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde avait alors "passé une journée avec Alain Delon, dans sa propriété de Douchy (dans le Loiret)". "Il retrouve l'essentiel de sa forme", avait-il déclaré à Midi-Libre, ajoutant : "Alain se protège, il vit reclus". "Il a bien supporté le confinement, car il vivait déjà comme ça".

Concernant son état de santé, Alain Delon, qui a pu compter sur le soutien de ses enfants Anthony (56 ans), Anouchka (30 ans) et Alain-Fabien (27 ans), est resté plutôt discret depuis son hospitalisation. Mais en juin 2020, il avait tout de même confié à l'AFP, "je vais mieux, mais c'est long".