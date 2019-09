Alain Delon : "Des progrès tous les jours" pour l'acteur hospitalisé

Amateurs de grands classiques français ? Vous pouvez enfin reprendre votre souffle. Car l'immense comédien Alain Delon se porte mieux. Lui qui a rejoint les chambres de trois établissements médicaux différents en l'espace de quelques mois arbore désormais un beau sourire. Pris en charge à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine le 14 juin dernier, il avait effectué un passage à la Pitié-Salpêtrière de Paris pour finalement rejoindre la Suisse – où il se repose toujours. "Des progrès tous les jours, écrit sur les réseaux sociaux son benjamin de 25 ans, Alain-Fabien Delon. Nous n'aurions pas pu rêver d'un tel rétablissement. Il vous remercie tous tendrement du soutien que vous lui apportez."

Le coeur est peut-être à la fête, mais Alain Delon risque de devoir rester alité encore quelques semaines. "Ce sera une longue convalescence, indiquait déjà son petit son dernier dans les colonnes de Sud-Ouest un peu plus tôt. Je l'ai eu au téléphone hier et il s'en sort bien." Resté deux mois au chevet de son papa, le compagnon de Capucine Anav s'était accordé une pause estivale au cap Ferret, au Canon, chez le présentateur – et ami du clan – Cyril Viguier. Mais voilà qu'il veille à nouveau au grain et a immortalisé ce moment de partage familial, le 4 septembre 2019. Sur la photographie publiée sur Instagram, père et fils prennent la pose toutes dents dehors. Deux hommes dans la ville... et pas n'importe lesquels !