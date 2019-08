Cyril Viguier : L'homme fort de l'info à la tête d'une émission exceptionnelle

Rien n'arrête le talentueux Cyril Viguier. L'interviewer et ex-star de Public Sénat se lance dans un nouveau challenge et pas n'importe lequel !

Dans les éditions de l'été du TVMAG Côte d'Azur et Aquitaine, l'homme de 55 ans a donné des précisions sur La Grande Matinale des territoires, grande nouveauté de la saison prochaine en matière d'info à la télé. Cette formule dénommée GMT existe depuis toujours aux États-Unis. Appelée Syndication, elle consiste à vendre à plusieurs diffuseurs le droit de reproduire un contenu ou de diffuser un programme, ce qui constitue un gage d'audience important.

Associé à la presse quotidienne régionale qui possède ses propres télés, au réseau VIA (qui regroupe 22 chaînes dont les Antilles), ainsi qu'aux télés régionales et locales indépendantes, le journaliste vedette pilotera tous les jours la première tranche d'info télé (de 7h a 9h) qui sera diffusée à la même heure sur les 44 chaînes de la TNT que compte l'Hexagone ! Et ce n'est pas tout. Les cent trente radios des Indés Radios réparties dans tous le territoire français seront également partenaires de cette tranche d'info afin de lui assurer une reprise maximale.

Cyril Viguier, qui est l'un des rares journalistes à avoir interviewé au cours de sa carrière des personnalités telles que Nelson Mandela et le Jean-Paul II, présentera son émission sur un plateau high-tech. JT, débats, invités politiques, people, modernité de réalisation et réalité virtuelle seront les recettes de ce grand talk-show du matin. Il est certain que l'objectif sera les élections municipales.

Homme de défi, Cyril Viguier a aussi évoqué lors de cette interview sa passion pour le MMA, Mixed martial arts, sport qu'il pratique et qui sera bientôt reconnu en France grâce notamment à son action auprès du gouvernement. "J'aime la complétion et la confrontation. Je respecte les champions et j'admire le courage", déclare-t-il. Il poursuit : "Pour vivre intensément, il n'y a rien de comparable pour moi que de monter sur un ring ou d'entrer dans une cage pour combattre."