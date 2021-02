Cyril Viguier : Son Grand JT des Territoires au service d'une belle cause

Cyril Viguier a décidé de mettre en lumière une cause honorable. Dans son JT, le célèbre journaliste lance une initiative pour aider la filière équestre soutenue par des personnalités de renom comme Charlotte Casiraghi, Alex Lutz, Mathilde Seigner, Viggo Mortensen, Thierry Lhermitte, tous des passionnés d'équitation.

La Fédération française d'équitation tire en effet la sonnette d'alarme pour que les chevaux ne soient pas les oubliés de la crise sanitaire. Elle redoute un renforcement des mesures sanitaires qui mettrait en danger plus de 300 000 chevaux. Car au-delà de l'alimentation, la continuité des soins et l'exercice physique restent indispensables pour la santé des chevaux. Ainsi, le président de la Fédération française d'équitation, Serge Lecomte est venu exprimer son inquiétude dans Le Grand JT des Territoires (TV5 Monde) ce week-end pour demander à ce que les propriétaires et les cavaliers puissent continuer de se rendre dans les établissements où se trouvent leurs chevaux ou leurs poneys. Les établissements demandent également que les manèges équestres ne soient pas considérés comme des espaces clos pour continuer à sortir les chevaux de leurs box en cas de renforcement des mesures sanitaires. Un reportage à découvrir dans notre diaporama.

Le Grand JT des Territoires de Cyril Viguier sert à cela, à donner la parole à des intervenants ou à faire un focus sur des sujets qu'on ne voit pas ailleurs. "Aujourd'hui, les chaînes d'infos en continu proposent toutes les mêmes angles, avec les mêmes intervenants, les mêmes spécialistes qui viennent raconter les mêmes choses. Le Grand Journal des territoires fait entendre une parole locale qui est peu relayée au niveau national. Concrètement, on travaille avec une cinquantaine de partenaires, soit plus de 250 journalistes qui couvrent tout le pays, dont les DOM-TOM", a expliqué Cyril Viguier à nos confrères de Télé Star. Le journal de Cyril Viguier a la chance d'être largement diffusé : "Le Grand Journal des territoires n'est pas uniquement diffusé sur TV5 Monde, mais sur l'ensemble de nos médias partenaires, qu'il s'agisse de la TNT pour les télévisions locales ou des sites Internet de la PQR (presse quotidienne régionale) et des radios. Notre diffusion sur TV5 Monde nous permet d'être vus dans 200 pays et écoutés dans 14 langues."