Cyril Viguier signe de jolis primes pour les Fêtes

Cyril Viguier recevra Pierre Dartout, le Ministre d'état (l'équivalent du Premier ministre) de la Principauté de Monaco pour deux émissions spéciales de Monte Carlo-Riviera sur TV5 Monde le 27 décembre et le 3 janvier à 20h en prime time. L'homme fort qui dirige le gouvernement de la principauté de Monaco sera regardé dans 200 pays et en 14 langues sur la 3eme chaîne de télévision du monde.

Pierre Dartout reviendra sur sa prestation de serment émotionnelle en présence de sa femme et de ses enfants devant le Prince Albert en pleine crise du coronavirus et répondra aux questions du journaliste Cyril Viguier, qui anime cette émission spéciale, et de Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice-matin.

C'est la première intervention télévisée de Pierre Dartout qui l'a réservé en exclusivité à TV5 Monde qui est aussi la chaine officielle de l'ONU.

Au menu de cette émission : Le bilan des 100 jours de Pierre Dartout à la tête de la principauté, dont il dirige le gouvernement depuis septembre dernier, mais aussi des questions sur les perspectives de son mandat comme la transition écologique chère au Prince Albert ou encore les questions sur l'importance de la la place financière qu'est Monaco, pays souverain situé au centre de l'Europe. Enfin la question que les amateurs de sports automobile se pose... La principauté accueillera t -elle le Grand Prix de Monaco cet été, l'événements sportif de télévision le plus regardé au monde ?

Pierre Dartout devrait répondre à toutes ces questions au cours de cette émission Monte Carlo-Riviera diffusée en deux parties.