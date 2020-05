Cyril Viguier a récemment vu Alain Delon : "Il retrouve l'essentiel de sa forme"

Alain Delon a rejoint depuis plusieurs mois sa maison de Douchy, dans le Loiret. C'est là que Cyril Viguier, un fidèle ami de l'icône du cinéma français de 84 an, lui a rendu visite. Tout va donc mieux pourAlain Delon qui se trouvait dans une clinique privée en Suisse, la clinique de Genolier, pour se remettre de l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en juin 2019.

Cyril Viguier - qui présente Le Grand Journal des territoires sur les 50 chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde - a donné des nouvelles d'Alain Delon au cours d'une interview accordée à Midi Libre le 9 mai 2020. En plus d'y avoir dénoncé "la course folle au scoop" pendant la crise sanitaire, en excluant BFMTV, l'animateur de 56 ans a confié avoir vu récemment le père d'Anouchka, Alain-Fabien et Anthony. Cette rencontre remonte à la fin du mois d'avril. "J'ai passé une journée avec Alain Delon, dans sa propriété de Douchy (dans le Loiret). Il retrouve l'essentiel de sa forme, a-t-il déclaré, se montrant ainsi très rassurant. Les deux amis ont longuement échangé durant leurs retrouvailles, évoquant bien évidemment la pandémie de coronavirus : "C'est passionnant de l'entendre parler de la situation, c'est un grand connaisseur de la Chine, où il a de nombreux fans. La rigueur de la Chine dans la gestion de la crise ne l'a pas étonné, après ont-il dit toute la vérité ?", s'est questionné Cyril Viguier.

L'animateur, devenu le grand spécialiste de l'information régionale, a également indiqué qu'"Alain se protège, il vit reclus". "Il a bien supporté le confinement, car il vivait déjà comme ça", a-t-il ajouté. Cyril Viguier a également tenu à préciser que cette visite à l'acteur a été rendue possible car il a été testé négatif au Covid-19. "Je me suis fait tester, car je suis en contact avec des personnes à grands risques au niveau familial et j'avais disputé un combat de MMA (Mixed martial arts) avec une personne qui s'est avérée infectée par la coronavirus. J'étais donc anxieux", a expliqué le passionné de MMA à Midi Libre.

Coup de fil à un autre ami

En plus d'avoir été rendre visite à Alain Delon, Cyril Viguier a également pris des nouvelles d'un autre pilier du cinéma français : Jean-Paul Belmondo. Ce dernier est resté confiné dans son appartement parisien, où il a soufflé ses 87 bougies le 9 avril dernier, le point levé pour les soignants. "Jean-Paul, lui, vit presque son confinement de manière marrante, il regarde des films, il appelle tous ses copains sur FaceTime (rires), ce n'est pas du tout la même nature", a confié Cyril Viguier en comparant le confinement d'Alain Delon et de Bebel. L'animateur a d'ailleurs précisé que les deux acteurs se sont appelés.

L'intégralité de l'interview de Cyril Viguier est à retrouver dans l'édition du 9 mai 2020 de Midi Libre.