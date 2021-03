Alain-Fabien Delon "choqué" par l'AVC de son père, il se souvient : "C'était assez violent"

Ce 14 mars 2021, Alain-Fabien Delon est Le Portrait de la semaine dans l'émission Sept à Huit, diffusée sur TF1. Tout en évoquant son parcours dans l'ombre de son père, le légendaire Alain Delon, le jeune comédien de 26 ans est revenu sur l'épreuve qui a véritablement ressoudé le clan Delon : l'AVC dont le Samouraï a été victime il y a maintenant deux ans.

"J'ai eu très peur de le perdre, Alain-Fabien Delon a-t-il confié à Audrey Crespo-Mara. Ça fait de la peine de voir un homme qui, toute ma vie, m'a marqué de sa puissance (...). Je vous avoue, je me suis ressenti un peu comme un vrai gamin. Ça m'a vraiment choqué..." Pour le fils d'Alain Delon, né de sa relation avec l'ancien mannequin néerlandais Rosalie van Breemen, il n'y avait plus d'espoir possible. "J'arrivais pas à m'imaginer autre chose. Vous voyez cet homme, qui est votre père, que vous aimez plus que tout, qui est relié à des machines, s'est-il souvenu avec émotion. C'était assez violent."

Finalement, le Guépard a survécu et s'est remis de cette belle frayeur. "Il revient de loin... Il avait envie de vivre et ça, c'était une évidence ! Aujourd'hui, il marche, il parle, il va très bien, Alain-Fabien a-t-il ajouté, non sans admiration. Voilà, il pète la forme pour un mec de 86 ans !" Après avoir été hospitalisé à Paris, à la Salpêtrière, Alain Delon a passé sa convalescence dans une clinique Suisse. Il vit aujourd'hui en toute tranquillité dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Une retraite paisible malheureusement perturbée en début d'année par la disparition de la seule et unique Mme Delon : l'actrice Nathalie Delon, la mère d'Anthony.

Un clan en paix

Cet AVC a permis à Alain-Fabien de se rapprocher de son père, après de longues années de tensions : "Depuis, j'entretiens effectivement une relation beaucoup moins houleuse avec mon père, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus agréable. Une relation de père-fils plus ou moins normale..." Un rapprochement avec son père, mais aussi avec sa mère, qu'il avait déjà évoqué lors de son interview avec Paris Match en février dernier.

Non seulement cette épreuve a réuni Alain Delon et son fils cadet, mais elle a eu le mérite de ressouder toute la famille, y compris Anthony Delon (56 ans) et Anouchka Delon (30 ans). "Se retrouver à huit, je peux vous dire, la famille Delon assise dans l'hôpital par terre en train de pleurer à deux heures du mat, je n'avais jamais vu, s'est souvenu Alain-Fabien. Et je n'aurais jamais cru le voir un jour."