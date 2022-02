Anthony Delon et Sveva Alviti : La passion à Florence pour la Saint-Valentin !

Le bonheur retrouvé pour le couple, qui a traversé quelques zones de turbulence ces derniers mois. Alors qu'ils annonçaient en 2020 leurs fiançailles, plus heureux que jamais, après un an d'amour, l'année 2021 avait été beaucoup plus difficile. En effet, en septembre, l'acteur avait officialisé leur rupture par un message sur Instagram.

"Après plus d'un mois de séparation, il est temps pour moi d'annoncer la rupture de mes fiançailles avec mademoiselle Alviti et de lui souhaiter bonne chance pour la suite", avait écrit l'acteur de 57 ans. Mais quatre mois plus tard, tous deux sont retombés dans les bras l'un de l'autre ! En janvier dernier, en effet, ils s'étaient réconciliés et envolés pour un magnifique voyage à Rome, la ville d'origine de l'actrice de 38 ans.

Et depuis, tout va pour le mieux entre celle qui avait interprété Dalida et le père de trois filles (Alyson, Loup et Liv) ! Une éclaircie pour ce dernier, qui a perdu sa maman Nathalie il y a quelques mois. Soutenu par sa fiancée, il avait également pu compter sur la présence de son demi-frère Alain-Fabien et de ses demi-soeurs Nathalie et Anouchka aux obsèques. Il avait ensuite dispersé les cendres de sa mère en Jamaïque, une île à laquelle elle était attachée.