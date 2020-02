Anthony Delon, papa fier : joli message pour l'anniversaire de Loup

Cela fait maintenant 7 mois que l'acteur file le parfait amour avec la comédienne italienne Sveva Alviti, 35 ans. Le couple semble avoir fêté cet anniversaire à la brasserie Lipp, comme le laisse sous entendre la nouvelle photo relayée par Anthony Delon, toujours sur Instagram. A l'image, les amoureux apparaissent complices, partageant un fou rire entre deux verres.

"Parfois, la vie ne nous semble pas juste, on se dit que les emmerdes s'accumulent... et c'est souvent le cas, avait-il confié sur Instagram, le 25 décembre dernier. Mais il arrive aussi que le destin nous fasse un cadeau, un doux rayon de soleil pour nous accompagner dans l'épreuve. Il faut savoir être reconnaissant dans ces moments-là, car le bonheur est précieux." D'ores et déjà, des rumeurs évoquent des fiançailles...