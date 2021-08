Anthony Delon en Jamaïque pour disperser les cendres de sa mère

Nathalie Delon est décédée le 21 janvier dernier à l'âge de 79 ans . C'est son fils Anthony Delon qui avait annoncé la triste nouvelle à l'AFP. "Ma mère est décédée ce matin à 11h, à Paris, entourée de ses proches. Elle est morte d'un cancer rapide", avait-il alors déclaré. De son côté, Alain Delon , qui avait épousé Nathalie en 1964, se disait "très triste". Et de poursuivre, "cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j'ai aimés. Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon".

Nathalie Delon était, comme son fils et son ex-mari, une actrice reconnue. Outre Le Samouraï, elle a tourné une trentaine de films, dans des rôles secondaires, jusqu'au début des années 1980, dont L'Armée des ombres (1969), également de Jean-Pierre Melville, Docteur Justice (1975), de Christian-Jaque, et Une femme fidèle (1976), de Roger Vadim. Elle était ensuite passée derrière la caméra en réalisant Ils appellent ça un accident (1982) et Sweet Lies (1986)

Née Francine Canovas le 1er août 1941 à Oujda, au Maroc, elle avait débarqué à Paris en 1962 après avoir quitté son premier mari, Guy Barthélémy, dont elle a eu une fille. A 21 ans, elle rencontrait par hasard Alain Delon dans une boîte de nuit de la capitale. Alors fiancé à Romy Schneider , ce dernier ne tarde pas à la quitter avant d'épouser Nathalie en août 1964 dans la plus stricte intimité. L'AFP précise que le couple embarquait juste après son union à bord du navire France pour une lune de miel et une nouvelle vie à Los Angeles, où elle accouchait un mois plus tard de leur fils Anthony.